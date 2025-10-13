Viral: Fallece influencer por aspirar "gas de la risa" de globos

Una joven británica de 20 años perdió la vida a inicios de octubre tras haber compartido en redes sociales un video en el que advertía sobre los riesgos de inhalar óxido nitroso, también conocido como “gas de la risa”. La víctima, identificada como Amy Louise Leonard, era originaria de Bolton, en el área de Gran Mánchester, y falleció días después de ser ingresada de emergencia en un hospital.

Amy tenía la costumbre de inhalar el gas por los efectos de euforia que le provocaba, lo que derivó en una adicción. De acuerdo con sus amigos, la joven se encontraba con ellos cuando comenzó a asfixiarse, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital.

Durante el trayecto en ambulancia, Amy grabó lo que se convertiría en su último video, en el que lanzaba una advertencia sobre el peligro de esta práctica, que, según su entorno, realizaba como una forma de lidiar con la depresión que padecía.

“Es fácil pensar que es solo un subidón pasajero, pero los riesgos son muy reales y a menudo se subestiman”, expresó en la grabación difundida a través de sus redes sociales.

La joven, quien trabajaba como maquillista, fue hospitalizada el 29 de septiembre tras sufrir una parálisis que le impidió caminar debido a los efectos del gas inhalado desde un globo. Permaneció internada durante varios días, pero finalmente murió el 2 de octubre a consecuencia de las lesiones causadas por el óxido nitroso.

Antes de su fallecimiento, Amy publicó una reflexión en su cuenta de Facebook, donde compartió una fotografía desde el hospital mientras usaba un nebulizador. En el mensaje escribió:

“Solo quiero hablar sobre los globos y lo que le hacen al cuerpo. Pueden privar al cerebro de oxígeno, causar mareos, desmayos y accidentes, provocar daño nervioso a largo plazo con el uso repetido y sobrecargar gravemente el corazón y los pulmones”.

Su historia ha conmovido a usuarios en redes sociales, quienes han compartido su mensaje como una advertencia sobre los peligros del uso recreativo del óxido nitroso, una sustancia que, aunque puede parecer inofensiva, puede tener consecuencias graves e irreversibles para la salud.

