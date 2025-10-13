Gobierno de Puerto Vallarta entrega apoyos a familias afectadas por las lluvias

El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía González, reiteró el compromiso de su Gobierno para brindar atención inmediata a las familias damnificadas tras las intensas lluvias e inundaciones registradas en el municipio, que dejaron alrededor de mil viviendas afectadas.

Durante los recorridos por las zonas más afectadas—entre ellas Mojoneras, Parque Las Palmas, La Floresta y Tamarindos— el alcalde informó la instalación de un módulo de atención en la Fiscalía Regional, donde se distribuyen alimentos, enseres domésticos, bases de cama, colchones y refrigeradores para las personas que perdieron sus pertenencias.

Además, se habilitaron centros de acopio en distintas sedes municipales con el fin de recolectar víveres, artículos de higiene y suministros básicos, también se puso en marcha un comedor comunitario que operará durante toda la semana para ofrecer alimentos a quienes más lo necesiten.

Munguía adelantó que se solicitará a la Conagua un dictamen técnico para restablecer los escurrimientos naturales y mejorar los cauces pluviales, principalmente en la delegación de Mojoneras, una de las más afectadas. Asimismo, indicó que se revisarán las construcciones que pudieron haber contribuido al agravamiento de las inundaciones por obstruir los flujos naturales del agua.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno de Puerto Vallarta iniciará la pavimentación de la calle Zacatecas, la cual incluirá bocas de tormenta y un colector pluvial con el objetivo de evitar futuras afectaciones.

En la supervisión participaron el director de Infraestructura y Obra Pública, Edén Castillón; el director de Protección Civil y Bomberos, Misael López Muro; representantes de SEAPAL Vallarta y otras dependencias municipales, quienes trabajan en soluciones integrales para la zona.

Por su parte, López Muro destacó que las labores se centran en garantizar la seguridad de la población y atender los daños materiales, con acciones permanentes de limpieza, descacharrización y retiro de muebles dañados.

La presidenta del Sistema DIF Vallarta, Claudia Peña, informó que más de 600 personas damnificadas en las colonias Mojoneras, Parque Las Palmas, La Floresta y Loma Bonita recibieron apoyo alimentario a través de brigadas que distribuyen comida caliente. Además, se activaron dos refugios temporales, ubicados en el exalbergue Vida Nueva y en la Casa Ejidal de Ixtapa, así como seis centros de acopio para recibir donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad, como arroz, frijol, aceite, azúcar, café soluble, enlatados, jabón, shampoo, toallas femeninas, pañales y leche en fórmula.

Finalmente, el alcalde Luis Munguía agradeció el respaldo del comandante estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez, del personal voluntario que participa en las labores de auxilio y del Gobernador del estado, Pablo Lemus, por su constante apoyo y solidaridad con las familias vallartenses.

“Es el momento de unirnos, con el apoyo de todos los vallartenses vamos a salir adelante”, subrayó el presidente municipal.

Centros de acopio habilitados en Puerto Vallarta

Sistema DIF Vallarta (Paso de las Palmas, Barrio Santa María).

Presidencia Municipal (Independencia No. 123, Col. Centro).

Unidad Municipal Administrativa (UMA) (Av. Mezquital No. 604, Col. Los Portales).

Delegación Ixtapa (Independencia No. 188).

Delegación El Pitillal (5 de Mayo No. 220).

La Lija (Pablo Franco No. 1000).

