Viral: vendedor de carnitas es detenido por matar a extranjero a tubazos en la CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México informaron sobre la captura de Iván R., un joven de 18 años que se dedica a la venta de carnitas, señalado como presunto responsable del homicidio de un hombre de nacionalidad venezolana. El incidente ocurrió la tarde del sábado en la calle Río Lerma, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

El origen del enfrentamiento

De acuerdo con los primeros informes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tanto la víctima como el agresor se encontraban en las inmediaciones del puesto de carnitas donde trabajaba Iván R. Según lo relatado por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el joven habría estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a algunos compañeros antes de que se desatara el conflicto.

La discusión entre ambos escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física. Testigos presenciales afirmaron que Iván golpeó a la víctima, identificada con las iniciales W. S., utilizando un tubo metálico similar a los que se emplean para armar los puestos ambulantes . Los golpes le habrían provocado la pérdida del conocimiento. Vecinos de la zona relataron que la pelea comenzó con un intercambio de palabras y terminó en una escena violenta que generó miedo entre comerciantes y peatones del área.

Detención y primeras investigaciones

Tras recibir el reporte de un ciudadano sobre la agresión, oficiales de la SSC se trasladaron al sitio y encontraron al presunto responsable aún en el lugar de los hechos. Los elementos procedieron con su detención, informándole de sus derechos antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

Los agentes también se encargaron de recabar testimonios de los testigos y obtener grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas, las cuales podrían servir como evidencia en la investigación.

Hallazgo del cuerpo y diligencias de la fiscalía

Cuando los paramédicos llegaron al punto del ataque, encontraron a W. S. con heridas visibles y rastros de sangre en distintas partes del cuerpo. A pesar de los esfuerzos del personal médico, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue resguardada por la policía mientras se notificaba a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que inició las diligencias correspondientes. Entre los procedimientos realizados se incluyeron el levantamiento del cuerpo, la recolección de pruebas, la toma de fotografías del lugar y entrevistas con los testigos que presenciaron la agresión.

