Línea 1 del Tren Ligero interrumpe su servicio

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó este lunes que la Línea 1 se encuentra detenida debido a un incidente registrado en la estación Refugio.Debido a esto SITEUR habilitó el servicio provisional de Periférico Sur a Juárez y de Mezquitán a Auditorio, con un tren operando por cada vía.Por su parte algunos usuarios de redes sociales mencionaron que tienen desde las 4:30 de la tarde detenidos en diversas estaciones como Santa Filomena.Actualmente personal capacitado ya se encuentra atendiendo la situación en el lugar, por ello el sistema pidió tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos, además aclaró que se trata de un incidente ajeno a SITEUR.