Línea 1 del Tren Ligero interrumpe su servicio

Algunos usuarios de redes sociales mencionaron que tienen desde las 4:30 de la tarde detenidos en diversas estaciones como Santa Filomena

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Hasta el momento SITEUR no ha dado más detalles sobre lo que sucedió. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó este lunes que la Línea 1 se encuentra detenida debido a un incidente registrado en la estación Refugio.

Debido a esto SITEUR habilitó el servicio provisional de Periférico Sur a Juárez y de Mezquitán a Auditorio, con un tren operando por cada vía.

Por su parte algunos usuarios de redes sociales mencionaron que tienen desde las 4:30 de la tarde detenidos en diversas estaciones como Santa Filomena.

Actualmente personal capacitado ya se encuentra atendiendo la situación en el lugar, por ello el sistema pidió tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos, además aclaró que se trata de un incidente ajeno a SITEUR.

     

