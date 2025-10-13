Línea 1 del Tren Ligero interrumpe su servicio

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó este lunes que la Línea 1 se encuentra detenida debido a un incidente registrado en la estación Refugio.

Debido a esto SITEUR habilitó el servicio provisional de Periférico Sur a Juárez y de Mezquitán a Auditorio, con un tren operando por cada vía.

Por su parte algunos usuarios de redes sociales mencionaron que tienen desde las 4:30 de la tarde detenidos en diversas estaciones como Santa Filomena.

Actualmente personal capacitado ya se encuentra atendiendo la situación en el lugar, por ello el sistema pidió tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos, además aclaró que se trata de un incidente ajeno a SITEUR.

#AlertaSITEUR | El servicio de la #Línea1 de #MiTren se encuentra detenido debido a un incidente ajeno a SITEUR en la estación Refugio.



Se implementa servicio provisional de Periférico Sur a Juárez.



pic.twitter.com/mRyE3vljEB— Siteur Jalisco (@SITEURJAL) October 13, 2025

