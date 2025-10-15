Por tercer año consecutivo se realizará la exposición “El Eco de lo Invisible” integrada por fotografías de Gerardo Cárdenas, muestra los efectos secundarios que rara vez aparecen en los diagnósticos de cáncer, pero que viven en los cuerpos, en las emociones y en la intimidad de cada mujer.

Cruz Rosa es una organización con más de 10 años en Guadalajara, dedicada a brindar acompañamiento integral a mujeres en tratamiento contra el cáncer, y a sus familias ofreciendo programas de apoyo, hospedaje, alimentación, atención psicológica, rehabilitación oncológica y actividades que fortalecen tanto la salud física como emocional.

Frente a esa sombra, también existe la luz. En Cruz Rosa, donde la esperanza florece en los gestos sencillos: una mano que sostiene a otra, una risa compartida, un abrazo que ancla, una comida celebrada, la comunidad que devuelve fuerza para seguir.

Las exposiciones permanecerán de manera simultánea en dos sedes hasta el día 31 de octubre del 2025:

La Perla (Centro de Vida) La inauguración se llevó a cabo el 25 de septiembre a las 12:00 pm.

La inauguración CISZ. Explanada de las Niñas y los Niños, con inauguración el 01 de octubre a las 11:30 am.

Les invitamos a mirar con el corazón y ser parte de este eco que transforma la manera en que vemos el cáncer: Con empatía, esperanza y unión.