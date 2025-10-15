Miércoles, 15 de Octubre 2025

El Eco de lo Invisible, una exposición fotográfica sobre las huellas ocultas del cáncer

En Cruz Rosa, donde la esperanza florece en los gestos sencillos: una mano que sostiene a otra, una risa compartida, un abrazo que ancla, una comida celebrada, la comunidad que devuelve fuerza para seguir

Por: Xochitl Martínez

Gerardo Cárdenas, Emma Serrano, Alejandra Morales, Aldara Alonso, Gabriela Velasco y José de Jesús Méndez de Lira. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Mauricio Navarro y Ricardo Pérez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gerardo Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Alma Navarro. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

José de Jesús Méndez de Lira y Gabriela Velasco. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Brenda Hernández. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Marcelo Mier y Carlos Mantecón. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María Inés Castro. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Emma Serrano y Juan Carlos Munguía. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ivanna Vanderhider y Ximena Orozco. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Gerardo Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Liliana Orozco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Edith Dávila, Arena Núñez, Yazmín Pulido, Ana Trigueros y Ale Zepeda. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Por tercer año consecutivo se realizará la exposición “El Eco de lo Invisible” integrada por fotografías de Gerardo Cárdenas, muestra los efectos secundarios que rara vez aparecen en los diagnósticos de cáncer, pero que viven en los cuerpos, en las emociones y en la intimidad de cada mujer.

Cruz Rosa es una organización con más de 10 años en Guadalajara, dedicada a brindar acompañamiento integral a mujeres en tratamiento contra el cáncer, y a sus familias ofreciendo programas de apoyo, hospedaje, alimentación, atención psicológica, rehabilitación oncológica y actividades que fortalecen tanto la salud física como emocional.

Frente a esa sombra, también existe la luz. En Cruz Rosa, donde la esperanza florece en los gestos sencillos: una mano que sostiene a otra, una risa compartida, un abrazo que ancla, una comida celebrada, la comunidad que devuelve fuerza para seguir.

Las exposiciones permanecerán de manera simultánea en dos sedes hasta el día 31 de octubre del 2025:

  • La Perla (Centro de Vida) La inauguración se llevó a cabo el 25 de septiembre a las 12:00 pm.
  • CISZ. Explanada de las Niñas y los Niños, con inauguración el 01 de octubre a las 11:30 am.

Les invitamos a mirar con el corazón y ser parte de este eco que transforma la manera en que vemos el cáncer: Con empatía, esperanza y unión.

