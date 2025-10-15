Reportan caída de Didi este miércoles 15 de octubre

Este miércoles 15 de octubre, usuarios de la aplicación Didi se llevaron la sorpresa de que el sistema estaba caído. Las fallas comenzaron a reportarse desde alrededor de las 05:00 horas. La empresa ofrece servicios de transporte, aunque también cuenta con un aplicativo de préstamos.

En redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla con los mensajes que arrojaba la aplicación al intentar usarla. En ellos se puede leer que el mensaje "Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde" era un texto recurrente en el uso de las distintas aplicaciones de Didi.

El suceso fue crítico para usuarios de la aplicación que se encontraban en viajes en medio de la caída. Tanto pasajeros como conductores se preguntan si el cobro del viaje se realizará una vez que se restablezca la aplicación, o se deberá solicitar el pago en efectivo.

De acuerdo con el portal Downdetector, los problemas más reportados han sido catalogados bajo los siguientes conceptos: Conexión de servidor, Iniciar sesión y la aplicación en general. En los comentarios del reporte generalizado, diversos usuarios señalan que no pueden iniciar sesión en ninguna de las aplicaciones que la empresa maneja entre las que se encuentran Didi, Didi Food y Didi Finanzas.

Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado respecto a los reportes.

