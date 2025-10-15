Marchas CDMX: HOY, 15 de octubre, estas son las afectaciones viales

El día de hoy, miércoles 15 de octubre, en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) habrá afectaciones viales a causa de movilizaciones y manifestaciones, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones, estas son las marchas y manifestaciones de hoy, 15 de octubre.Sindicato Nacional de PolicíasHora: 17:30Lugar: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. CuauhtémocDestino: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. CuauhtémocAsamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e HistoriaHora: 08:30Lugar: Museo Nacional de Antropología Paseo de la Reforma y Calz. Gandhi, Col. Chapultepec Polanco. Alc. Miguel HidalgoExtrabajadores de la extinta Ruta 100Hora: 10:00Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. CuauhtémocFrente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C.Hora: 10:00Lugar: Av. Insurgentes Sur y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, Col. Nápoles, Alc. Benito JuárezAsamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Afectados por los Créditos Hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTEHora: 10:00Lugar: Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Cda. Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito JuárezCoordinadora Anarquista “Tejiendo Libertad”Hora: 11:00Lugar: Estación “El Rosario”, líneas 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Cultura Norte y Av. El Rosario, Col. El Rosario, Alc. AzcapotzalcoElementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de MéxicoHora: 10:00Lugar: Oficinas de la Dirección General de Carrera Policial Av. Arcos de Belén No. 79, Col. Centro, Alc. CuauhtémocComité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoHora: 12:00Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. CoyoacánColectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio” de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad XochimilcoHora: 13:00Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. CoyoacánComité de Lucha de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoHora: 13:00Lugar: Auditorio “Ho Chi Minh” de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. CoyoacánProductores de la zona norte del Estado de MéxicoHora: 10:00Lugar: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. CuauhtémocAmigos y familiares de adolescente desaparecidaHora: 10:00Lugar: Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas Dr. Río de la Loza y Dr. José María Vértiz, Col. Doctores, Alc. CuauhtémocAsamblea General de Trabajadores (AGT)Hora: 11:00Lugar: Oficinas de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. CuauhtémocAsociación Plata y Oro de Policías y Bomberos JubiladosHora: 12:00Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. CuauhtémocAsamblea de Barrios “Construyendo Proyectos de Vida Digna”Hora: 16:00Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. CuauhtémocMovimiento Social por la TierraHora: Durante el díaLugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Av. Revolución No. 1279, Col. Campestre, Alc. Álvaro Obregón* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS