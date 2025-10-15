Marchas CDMX: HOY, 15 de octubre, estas son las afectaciones viales

El día de hoy, miércoles 15 de octubre, en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) habrá afectaciones viales a causa de movilizaciones y manifestaciones, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones, estas son las marchas y manifestaciones de hoy, 15 de octubre.

Marchas hoy, 15 de octubre en CDMX

Sindicato Nacional de Policías

Hora: 17:30

Lugar: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Hora: 08:30

Lugar: Museo Nacional de Antropología Paseo de la Reforma y Calz. Gandhi, Col. Chapultepec Polanco. Alc. Miguel Hidalgo

Extrabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C.

Hora: 10:00

Lugar: Av. Insurgentes Sur y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez

Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Afectados por los Créditos Hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE

Hora: 10:00

Lugar: Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Cda. Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito Juárez

Coordinadora Anarquista “Tejiendo Libertad”

Hora: 11:00

Lugar: Estación “El Rosario”, líneas 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Cultura Norte y Av. El Rosario, Col. El Rosario, Alc. Azcapotzalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Hora: 10:00

Lugar: Oficinas de la Dirección General de Carrera Policial Av. Arcos de Belén No. 79, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Comité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 12:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio” de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Hora: 13:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán

Comité de Lucha de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 13:00

Lugar: Auditorio “Ho Chi Minh” de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Productores de la zona norte del Estado de México

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Amigos y familiares de adolescente desaparecida

Hora: 10:00

Lugar: Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas Dr. Río de la Loza y Dr. José María Vértiz, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Asamblea General de Trabajadores (AGT)

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Asociación Plata y Oro de Policías y Bomberos Jubilados

Hora: 12:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Asamblea de Barrios “Construyendo Proyectos de Vida Digna”

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Movimiento Social por la Tierra

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Av. Revolución No. 1279, Col. Campestre, Alc. Álvaro Obregón

