La mañana de este miércoles 15 de octubre se registró congestión vehicular en la carretera Guadalajara-Morelia debido a la presencia de productores agrícolas, quienes bloquearon el paso como medio de manifestación para exigir a la federación que se establezca un precio justo para el maíz.

El bloqueo carretero en dicho punto comenzó el día de ayer, por lo que cientos de personas que viajaban en sus vehículos, entre ellas niños y adultos mayores, quedaron varadas por aproximadamente 12 horas.

Con el objetivo de conversar con los manifestantes, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, y el titular de Agricultura estatal, Eduardo Ron, acudieron al Macrolibramiento.

Luego de que las autoridades jaliscienses se comprometieron a gestionar una mesa de diálogo con la federación para atender las demandas del sector, los agricultores accedieron a liberar la vía.

Así se ve la circulación en la carretera Guadalajara-Morelia desde las cámaras del C5

A través de sus medios oficiales, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como “Escudo Jalisco C5”, informó que en la carretera Guadalajara-Morelia comenzó el retiro de manifestantes alrededor de las 11:00 horas, por lo que la circulación en la vía ya ha sido restablecida.

En algunos videos captados por las cámaras del organismo y compartidos en redes sociales, se puede observar que los vehículos circulan a una velocidad moderada. El C5 Urbano recomendó manejar con precaución y comunicarse al 9-1-1 ante cualquier emergencia.

Se liberan gradualmente las vías sobre la Carretera Guadalajara–Morelia, kilómetro 40, tras la manifestación registrada esta mañana.

La circulación en ambos sentidos de la Carretera Guadalajara–Morelia, kilómetro 40, Macrolibramiento en Tlajomulco de Zúñiga, se encuentra restablecida con normalidad.

¿Qué es el Escudo Jalisco C5?

El Escudo Jalisco C5 es el Organismo Público Descentralizado de primer contacto ciudadano. Su principal función es la gestión de emergencias a través de los números 911 y 089 (denuncia anónima). Para este fin, el organismo se apoya en plataformas tecnológicas innovadoras, mediante la captación y análisis de información, en beneficio de la ciudadanía.

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado administra una red de cámaras de videovigilancia para monitorear y prevenir delitos, así como para auxiliar en situaciones de emergencia.

