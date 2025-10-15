Rodeados de cuadros de grandes artistas, pero también de las mejores intenciones, el jueves 25 de septiembre se llevó a cabo una subasta de arte a beneficio de la Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller, A.C.

El evento se realizó en las instalaciones del Club Atlas Colomos, al que acudieron los socios para disfrutar de un cocktail y elegir entre las cerca de 50 piezas de arte, algunas de ellas elaboradas por autores como José Fors, Javier Arévalo, Fernando Sandoval y Benito Zamora, entre otros, teniendo como martillero a Luis Eduardo López.

La noche fue un éxito porque se vendieron el 90% de los cuadros, así que disfrutaron de esta velada eligiendo sus favoritas, pero también ayudando a una noble causa a esta asociación, que promueve la independencia, integración y dignidad de las personas con discapacidad visual.

