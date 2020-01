Fue 2019 el año con menos muertes por Transporte Público en la década

Con 30 fallecimientos, el 2019 fue el año en que se registró la cantidad más baja de accidentes mortales donde ha estado involucrada una unidad del Transporte Público, presumió el secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.

El titular de la Secretaría de Transporte (SETRAN) destacó que esta baja en los accidentes mortales del transporte público fue gracias a que durante el año pasado se apostó por la capacitación de choferes, así como del seguimiento a cada uno de los casos donde se suscitaron accidentes. Afirmó que se hizo un análisis de los factores que jugaron un papel en el desarrollo de este, como falta de señalética o malas condiciones en las calles, de tal manera que luego se hicieron mejoras en los puntos donde acontecieron siniestros para que estos no se repitieran.

"Hay muertes que son verdaderamente accidentales y esas no queda más que lamentarlas y procurar que no sucedan, pero hay otras que sí son evitables, accidentes que no debieron suceder. En eso estamos concentrados todos en esta Secretaría", afirmó.

Monraz Villaseñor señaló que se tiene al Centro Histórico de Guadalajara como el cuadrante donde se dan más este tipo de accidentes y adelantó que la SETRAN, en coordinación con el Gobierno de Guadalajara y la Agencia Metropolitana de Infaestructura para la Movilidad se llevarán a cabo mejoras de señalética en algunas calles del Primer Cuadro.

Además, la SETRAN hará un reporte mensual contabilizando los accidentes donde participen unidades del transporte público y que cobren la vida de peatones, ciclistas, motociclistas y pasajeros. Monraz afirmó que el primer objetivo que se plantea la SETRAN es llegar a 30 días sin que alguien muera en uno de estos accidentes. Posteriormente, la meta será elevar esta cifra a 60 días sin accidentes fatales.

Monraz afirmó que, en cada uno de los 30 casos mortales acontecidos en 2019, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. En aquellos donde se determina que la unidad de transporte fue la responsable, la dependencia hace la reparación del daño correspondiente. Destacó que hubo dos casos acontecidos el año pasado que se negaron a recibir la compensación debido a que prefirieron continuar con el proceso legal.

LS