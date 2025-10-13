Edomex anuncia aumento al transporte público; ¿cuánto costará y cuándo aplicará?

Recientemente, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció un ajuste en la tarifa del transporte público con el objetivo de mejorar el servicio de movilidad en la entidad.

El titular de la dependencia, Daniel Sibaja González, informó que, a partir del 15 de octubre de 2026, el costo del transporte público aumentará un 17%. Esto significa que la tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta del Gobierno Estatal, cada kilómetro adicional a esos cinco se cobrará en 25 centavos.

Asimismo, se confirmó que los niños menores de cinco años estarán exentos de pago, mientras que los adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam continuarán pagando la tarifa inicial de 12 pesos.

La medida aplica para los transportes públicos en modalidades colectiva y mixta; sin embargo, pueden existir excepciones dependiendo de la localidad.

Además, las personas concesionarias deberán participar en la reestructura con el propósito de optimizar el servicio de transporte y garantizar que las unidades de las modalidades colectiva y mixta se mantengan en las mejores condiciones.

A la vez, se dará prioridad al mantenimiento de las unidades de transporte público en sus modalidades colectiva y mixta , al cumplimiento del seguro vigente, la instalación de videovigilancia actualizada y la capacitación de operadores con licencia y certificado toxicológico.

También puedes leer: Secretario de Marina asegura que sí se alertó a la población de las fuertes lluvias

Igualmente, deberán cumplir con lo establecido en la Ley de Movilidad, el Código Administrativo y el Reglamento del Transporte Público del Estado de México.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México busca regular el costo del transporte público —que no había sufrido modificaciones desde el año 2019— con el fin de aumentar la eficiencia del servicio y garantizar la cobertura de los gastos básicos de operación de las unidades.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP