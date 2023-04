Si bien un juez concedió que Francisco “N”, ex director del IPEJAL, no fuera vinculado a proceso por una carpeta de investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción (FEAC), el también ex secretario de Educación durante el mandato de Jorge Aristóteles Sandoval deberá permanecer en resguardo domiciliario.

Así lo dio a conocer en entrevista el Fiscal Anticorrupción Gerardo de la Cruz, quien explicó, se siguen dos carpetas de investigación, y que solo en una de ellas, fue donde se negó la vinculación.

De la Cruz Tovar, señaló que en contra de Francisco de Jesús “N” se integran dos carpetas de investigación: la primera por inversiones realizadas con fondos del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (Sedar), en la cual fue vinculado a proceso el 2 de agosto del 2022 y como medida cautelar se le impuso la prisión preventiva.Una segunda investigación fue abierta por inversiones realizadas con fondos de Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), por la cual fue vinculado a proceso el 3 de noviembre del 2022; como medida cautelar también se le impuso prisión preventiva.Sin embargo, recordó, “por motivos de salud se modificó la medida cautelar a resguardo domiciliario”.

Fue el 20 de diciembre pasado cuando se resolvieron en su favor dos juicios de amparo (acumulados) en contra de la primera de las carpetas antes señaladas, por lo que el juez de distrito ordenó la no vinculación a proceso, dejando sin efectos la media cautelar de prisión preventiva justificada.

Gracias al amparo interpuesto por Francisco “N”, se pueden advertir dos argumentos que sirvieron de fundamento para concederle la protección Federal: “que no está acreditada la calidad de servidor público, pues su intervención en Pensiones del Estado era de naturaleza honorifica” y “que no había una superioridad jerárquica entre él y los integrantes del Comité de Inversiones”, indicó la FEAC mediante un comunicado.

Sin embargo, dijo De la Cruz Tovar, no son compartidos por la Fiscalía Especializada pues “ese cargo fue ocupado por Francisco “N” por ser Secretario de Educación del Estado de Jalisco, además de que, “al ser Presidente del Consejo de Administración, era obvio que tenía superioridad respecto de los miembros del Comité de Inversiones”.

Por tal motivo fue que se combatió la resolución mediante el recurso de revisión, el cual actualmente se encuentra en trámite ante un Tribunal Colegiado, añadió De la Cruz Tovar.

Apenas el pasado 3 de abril se llevó a cabo la audiencia en la que se cumplimentó la ejecutoria de amparo y se determinó su no vinculación y se suprimieron las medidas cautelares.

Pero se detalló que lo anterior no quiere decir que Francisco haya sido absuelto, pues como se ha señalado, está aún pendiente de resolverse el recurso de revisión, y la FEAC aún tiene facultades de formular una nueva imputación.

Añadió que en la segunda carpeta, iniciada por las inversiones relacionadas con los fondos de IPEJAL, no ha cambiado su situación jurídica, por lo que continúa vinculado a proceso y a disposición del Juez de Control, sujeto a la medida cautelar de resguardo domiciliario.