Fiscal anticorrupción presume avances en investigación de irregularidades en Ipejal

Luego de que han conseguido la vinculación a proceso de cinco ex funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), en dos casos diferentes, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, negó que se haya quedado corto en la integración de las carpetas de investigación, pues hasta el momento no se ha tocado a ex integrantes del Consejo de Administración. El funcionario presumió que el ex director del Ipejal, Fidel Armando Ramírez, fue indiciado en los dos casos.

"Decir que se queda corta (la investigación), quien diga eso está opinando sin conocer los expedientes. No admitiría un se queda corta cuando tengo vinculado al director general, lo tengo vinculado en las dos carpetas de investigación. Además, no son las únicas líneas de investigación, hay otras que están abiertas y que poco a poco van a ir resolviendo para llegar a formular imputación", argumentó.

Añadió que en la medida que logren sentencias a favor esperan se concreten reparaciones del daño y recuperar algunos de los activos del patrimonio del Instituto.

En otros temas, el zar anticorrupción dijo que investigan el caso de un funcionario público que podría tener invertidos en el extranjero activos obtenidos por presuntos actos de corrupción. De la Cruz Tovar no dio nombres, ni precisó si el servidor público sigue en funciones o de qué nivel es.

También rechazó pronunciarse sobre el caso del ex dirigente del PAN Jalisco, Antonio Gloria, encarcelado por la presunta compra a sobreprecio del edificio de Casa Jalisco en Chicago. Explicó que no conoce la carpeta de investigación y no puede opinar sobre el caso que sigue otra instancia.

Capacitarán personal

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco y el Proyecto "Promoviendo la Transparencia en México", anunciaron la realización de jornadas de capacitación en materia de cooperación política e investigación financiera internacional por delitos de corrupción. La instrucción la recibirán los servidores públicos de la Fiscalía Especializada, de la Contraloría del Estado y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Será impartida por el maestro brasileño Pedro Gomes Pereira, especialista en anticorrupción y antilavado de activos.

LS