SMN: Estados que serán más afectados por Raymond y frente frío 6 esta semana

En su resumen de pronóstico de 72 a 96 horas, el Servicio Meteorológico Nacional menciona que los remanentes de "Raymond" en interacción con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango, así como fuertes rachas de viento en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Mientras tanto, canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México , el sureste mexicano y la Península de Yucatán, interactuarán con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano y con una circulación ciclónica en niveles altos.

Lo anterior desplazará sobre el occidente de dicho golfo, el oriente y noreste del territorio nacional, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose durante el miércoles y jueves, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.

Por otro lado, la onda tropical número 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

Además, un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical ingresará y recorrerá el noroeste de México, por lo que se prevén fuertes rachas de viento en dicha región.

Pronóstico extendido de lluvias

Martes 14 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Miércoles 15 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Querétaro y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Jueves 16 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

