Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo inicia la tercera etapa de registro?

Vivienda del Bienestar es un programa impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), junto con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El programa busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, priorizando a quienes viven en comunidades indígenas, condiciones de alta marginación, entre otras carencias sociales.

¿Cuándo inicia la tercera etapa de registro?

La tercera etapa de registro estaba planeada del 13 al 19 de octubre. Sin embargo, a través de Instagram, la Conavi compartió que, debido a las fuertes lluvias en distintas regiones del país, las y los servidores se encontraban brindando apoyo a la población y al levantamiento de censos, por lo que la instalación y el registro se programaría para el 20 de octubre.

Aún no se ha confirmado el tiempo exacto durante el cual permanecerán instalados los módulos, aunque se prevé que continúen operando hasta el 26 de octubre.

En ese periodo, las personas interesadas deberán presentar la documentación requerida, llenar la Cédula de Diagnóstico y entregar el folio de registro correspondiente.

¿Qué documentos son necesarios para realizar la solicitud?

En los dos primeros registros se solicitaron los mismos documentos, por lo que se estima que para este nuevo proceso los requisitos serán similares. Los aspirantes deberán presentar:

Original y copia de una identificación oficial vigente con fotografía (como el INE, cedula profesional o pasaporte)

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

CURP actualizada.

