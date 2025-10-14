Fuerzas federales dieron un nuevo golpe al robo de combustible al asegurar 418 mil 339 litros de hidrocarburo y detener a siete personas en una serie de operativos realizados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, las acciones conjuntas permitieron además el decomiso de tractocamiones, contenedores y tanques de almacenamiento utilizados para el trasiego ilegal del combustible.

El aseguramiento más importante ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde personal federal detuvo a cinco personas y decomisó más de 250 mil litros de huachicol. En el sitio se localizaron 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de hidrocarburo y 14 mil litros de ácido sulfúrico, además de un tractocamión, 20 contenedores, cuatro tanques y seis bombas centrífugas.

En Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Jaumave al conductor de un tractocamión de doble remolque que transportaba 70 mil litros de gasolina sin acreditar su origen o el destino final que se le daría.

Por su parte, en San Luis Potosí, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron a dos personas que trasladaban 55 mil litros de hidrocarburo en un autotanque sin la documentación correspondiente.

Finalmente, en Villagrán, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Guardia Nacional, cateó un inmueble donde se aseguraron 30 mil litros adicionales de combustible.

Todo el material decomisado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de las carpetas de investigación por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.

