Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este domingo la tormenta tropical Priscilla se desplazará paralelo a las costas de Jalisco, su circulación y bandas nubosas originarán lluvias intensas (con acumulación de agua desde 75 y hasta 150 milímetros) y viento desde 50 hasta 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura.

Por otro lado, continuará para el estado ambiente desde cálido hasta caluroso por la tarde, con temperaturas máximas entre 30 y 35 °C.

¿Tormenta en Puerto Vallarta?

Según información de Meteored, en la playa jalisciense podría presentarse una tormenta a partir de las 14:00 horas . A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 10:00 horas 28 ºC Nubes y claros - - 11:00 horas 29 ºC Parcialmente nublado - - 12:00 horas 30 ºC Parcialmente nublado - - 14:00 horas 28 ºC Tormenta 60 % 2.4 mm 17:00 horas 26 ºC Lluvia débil 60 % 0.1 mm 20:00 horas 27 °C Cubierto - - 23:00 horas 27 °C Parcialmente nublado - -

Se prevé que los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas se acompañen de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense de Puerto Vallarta.

