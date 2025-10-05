Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo la tormenta tropical Priscilla se desplazará paralelo a las costas de Jalisco, su circulación y bandas nubosas originarán lluvias intensas (con acumulación de agua desde 75 y hasta 150 milímetros) y viento desde 50 hasta 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura.Por otro lado, continuará para el estado ambiente desde cálido hasta caluroso por la tarde, con temperaturas máximas entre 30 y 35 °C.Según información de Meteored, en la playa jalisciense podría presentarse una tormenta a partir de las 14:00 horas. A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo.Se prevé que los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas se acompañen de descargas eléctricas y posible caída de granizo.Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense de Puerto Vallarta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF