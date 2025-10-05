Este domingo 5 de octubre de 2025 no se descarta la aparición de lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); conoce el pronóstico completo a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que el día de hoy la tormenta tropical "Priscilla" se desplazará paralelo a las costas de Colima y Jalisco, su circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales, provocando lluvias intensas en la costa y el este de Jalisco. Aunque no se descarta que este fenómeno tenga algún efecto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no se espera que sea tan severo.

Te puede interesar: Tren Ligero extenderá su horario de servicio por Fiestas de Octubre

Esta mañana, la metrópoli despierta con un ambiente fresco y un cielo parcialmente nublado, pero con poca probabilidad de lluvia.

La probabilidad de una precipitación durante el día es de 40%, asimismo, se estima que la temperatura máxima alcance los 28° C.

Durante la tarde se prevén vientos moderados, y al entrar la noche la probabilidad de lluvia irá disminuyendo.

Probabilidad de lluvia en Guadalajara en la semana del 5 al 11 de octubre

De acuerdo con Meteored, estos son los días en los que se esperan lluvias en Guadalajara esta semana:

Martes 7 de octubre - 80%

Jueves 9 de octubre - 80%

Viernes 10 de octubre - 80%

Sábado 11 de octubre - 60%

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de octubre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Estado de México y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 05 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 05 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Con información de SMN, Meteored y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



