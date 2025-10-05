Este domingo 5 de octubre de 2025 no se descarta la aparición de lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); conoce el pronóstico completo a continuación.En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que el día de hoy la tormenta tropical "Priscilla" se desplazará paralelo a las costas de Colima y Jalisco, su circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales, provocando lluvias intensas en la costa y el este de Jalisco. Aunque no se descarta que este fenómeno tenga algún efecto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no se espera que sea tan severo.Esta mañana, la metrópoli despierta con un ambiente fresco y un cielo parcialmente nublado, pero con poca probabilidad de lluvia.La probabilidad de una precipitación durante el día es de 40%, asimismo, se estima que la temperatura máxima alcance los 28° C.Durante la tarde se prevén vientos moderados, y al entrar la noche la probabilidad de lluvia irá disminuyendo.De acuerdo con Meteored, estos son los días en los que se esperan lluvias en Guadalajara esta semana:Martes 7 de octubre - 80%Jueves 9 de octubre - 80%Viernes 10 de octubre - 80%Sábado 11 de octubre - 60%Pronóstico de lluvias para hoy 05 de octubre de 2025:Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste).Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Estado de México y Yucatán.Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 05 de octubre de 2025:Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 05 de octubre de 2025:Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.Con información de SMN, Meteored y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB