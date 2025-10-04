Chapala se alista para el Festival Al Calor del Mariachi 2025

Chapala se prepara para vivir una semana llena de música, cultura y sabor con la realización del Festival Al Calor del Mariachi 2025, que tendrá lugar del 19 al 26 de octubre; este encuentro académico, turístico y gastronómico formará parte de los festejos por el 60 aniversario del Mariachi Nuevo Tecalitlán y las Fiestas de Octubre, consolidándose como un homenaje a la tradición del mariachi en México.

El evento reunirá a más de 150 estudiantes provenientes de México, Estados Unidos, Canadá y Colombia, quienes tendrán la oportunidad de conocer por primera vez la tierra que ha inspirado las canciones que interpretan sobre la cultura y las tradiciones mexicanas.

Durante la semana del festival, el público podrá disfrutar de conciertos gratuitos en plazas y delegaciones del municipio, maleconadas bajo la luna de octubre, y un pabellón gastronómico con los sabores más representativos de la región.

Además, se ofrecerán talleres de profesionalización musical impartidos por los maestros del Mariachi Nuevo Tecalitlán, con especialidades en violín, guitarra, vihuela, guitarrón, trompeta, arpa y voz, así como masterclass y conferencias abiertas al público, dirigidas por músicos e historiadores de la Universidad de Guadalajara, cabe destacar que cada participante recibirá un reconocimiento académico del Centro Universitario de Chapala.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos del festival, pues se instalarán espacios abiertos y gratuitos para que restauranteros, cocineras tradicionales y productores locales compartan sus mejores platillos.

Cada delegación contará con su propio sello culinario: Atotonilquillo celebrará el Festival de las Gorditas y el Membrillo; San Nicolás, el Festival del Comal; San Antonio Tlayacapan, el Festival del Taco; y Chapala albergará el pabellón principal, donde participarán destacados restaurantes y productores de la región.

El público podrá disfrutarlo en dos momentos clave: la inauguración el miércoles 22 en el Malecón de Chapala y el sábado 25 en la clausura en el malecón.

Un esfuerzo conjunto para proyectar a Chapala al mundo

El Festival Al Calor del Mariachi 2025 es el resultado de la colaboración entre diversas instituciones públicas y privadas. La organización está encabezada por el Mariachi Nuevo Tecalitlán, el Gobierno Municipal de Chapala y CRIREG, con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Jalisco, la Secretaría de Cultura, la Universidad de Guadalajara, la Agencia Estatal de Entretenimiento y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

Durante la presentación del programa, se destacó el papel fundamental de la Secretaría de Turismo, que ha permitido dar al festival un alcance internacional, posicionando a Chapala como un destino gastronómico, musical y cultural. También se reconoció el apoyo del Patronato, que hace posible ofrecer actividades gratuitas para toda la comunidad, y del Gobierno Municipal, encabezado por el licenciado Alejandro Aguirre Curiel, quien ha promovido un evento que integra a los sectores público, privado y social en torno a la identidad chapalense.

Se prevé la asistencia de más de 25 mil personas durante la semana del festival, lo que generará una importante derrama económica para la región, para facilitar la visita de los asistentes, se han establecido convenios con hoteles de Chapala —entre ellos, el Hotel Memora, que fungirá como sede oficial—, además de descuentos en restaurantes y alianzas con aerolíneas que refuerzan la hospitalidad del destino.

El evento concluirá con un espectáculo de clausura inolvidable: el Mariachi Nuevo Tecalitlán se presentará en el Cristo Pescador, teniendo como telón de fondo el majestuoso Lago de Chapala, este concierto será el broche de oro de una semana dedicada a celebrar la música, la cultura y la gastronomía mexicana, en un ambiente familiar, festivo y lleno de identidad.

