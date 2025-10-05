Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Seguridad

Comisaría de Guadalajara refuerza cercanía con las y los tapatíos

Mediante más de 300 chats de proximidad, las y los ciudadanos de Guadalajara generan comunidad y mantienen contacto directo con personal de la Comisaría

Por: El Informador

La finalidad de esta estrategia es brindar seguimiento y atención continua a problemáticas y reportes. ESPECIAL / Comisaría de Guadalajara

La finalidad de esta estrategia es brindar seguimiento y atención continua a problemáticas y reportes. ESPECIAL / Comisaría de Guadalajara

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara verificó la creación de 376 chats de proximidad durante el primer año de la administración para reforzar la cercanía con las y los tapatíos.  

Estos chats permiten a las y los ciudadanos de la capital de Jalisco generar comunidad y mantener contacto directo con comandantes y personal de la Comisaría. La finalidad de esta estrategia es brindar seguimiento y atención continua a problemáticas y reportes.

 Estos chats permiten a las y los ciudadanos de Guadalajara mantener contacto directo con comandantes y personal de la Comisaría. ESPECIAL / Comisaría de Guadalajara
 Estos chats permiten a las y los ciudadanos de Guadalajara mantener contacto directo con comandantes y personal de la Comisaría. ESPECIAL / Comisaría de Guadalajara

Las personas que se integran a estos grupos pueden compartir sus reportes junto con evidencias —como videos de cámaras de seguridad, fotografías— que sirven para identificar a presuntos implicados en delitos o para esclarecer situaciones legales que puedan presentarse ante los juzgados del estado, donde la ciudadanía contaría con sustento ante el Ministerio Público portando dichas evidencias.

Lee también: ¿Quién es Omar "N", detenido por presunto abuso sexual? 

Del mismo modo, la corporación del C5 Guadalajara trabaja en conjunto con las y los tapatíos para mantener la seguridad en planteles educativos y empresas con programas como “Escuela Segura” y “Negocio en Contacto”.

Ambos programas funcionan a través de alarmas instaladas en establecimientos y planteles educativos: se han colocado de estos aditamentos en 77 planteles y 2 mil 233 negocios con el fin de eficientar los tiempos de respuesta ante alguna emergencia.

Según datos de la Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas, del 1 de octubre del año pasado al 30 de septiembre de 2025, se crearon:

  • 336 chats vecinales
  • 30 empresariales
  • 10 escolares (incluyen a 120 instituciones académicas)

Te recomendamos: Fiestas de Octubre 2025: ¿Qué artistas se presentan esta semana? 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones