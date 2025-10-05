Comisaría de Guadalajara refuerza cercanía con las y los tapatíos

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara verificó la creación de 376 chats de proximidad durante el primer año de la administración para reforzar la cercanía con las y los tapatíos.

Estos chats permiten a las y los ciudadanos de la capital de Jalisco generar comunidad y mantener contacto directo con comandantes y personal de la Comisaría. La finalidad de esta estrategia es brindar seguimiento y atención continua a problemáticas y reportes.

Estos chats permiten a las y los ciudadanos de Guadalajara mantener contacto directo con comandantes y personal de la Comisaría. ESPECIAL / Comisaría de Guadalajara

Las personas que se integran a estos grupos pueden compartir sus reportes junto con evidencias —como videos de cámaras de seguridad, fotografías— que sirven para identificar a presuntos implicados en delitos o para esclarecer situaciones legales que puedan presentarse ante los juzgados del estado, donde la ciudadanía contaría con sustento ante el Ministerio Público portando dichas evidencias.

Del mismo modo, la corporación del C5 Guadalajara trabaja en conjunto con las y los tapatíos para mantener la seguridad en planteles educativos y empresas con programas como “ Escuela Segura ” y “ Negocio en Contacto ”.

Ambos programas funcionan a través de alarmas instaladas en establecimientos y planteles educativos: se han colocado de estos aditamentos en 77 planteles y 2 mil 233 negocios con el fin de eficientar los tiempos de respuesta ante alguna emergencia.

Según datos de la Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas, del 1 de octubre del año pasado al 30 de septiembre de 2025, se crearon:

336 chats vecinales

30 empresariales

10 escolares (incluyen a 120 instituciones académicas)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF