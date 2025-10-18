Fiestas de Octubre tendrá entrada GRATIS este lunes con la Fiebre Grupera

Las Fiestas de Octubre siguen festejando su 60 aniversario con grandes sorpresas para el público. Esta celebración anual, que tuvo sus inicios en 1965, siendo su principal sede el Parque Aguazul, continúa con la misión de brindar emoción y alegría a los ciudadanos y visitantes que acuden a disfrutar día con día de la comida, la música y la diversión de todo lo que esta tradicional fiesta tiene por ofrecer, es por ello que tienen preparada una propuesta interesante para todo aquel que esté interesado.

A través de canales oficiales anunciaron que el próximo lunes 20 de octubre, los asistentes podrán disfrutar de la “Fiebre Grupera”, un evento especial con acceso totalmente gratuito y lleno de ritmo, baile y tradición mexicana.

Pero eso no es todo, también dieron a conocer que ese día, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, la entrada al recinto será libre, como parte de la promoción vigente todos los lunes y martes, además de que los juegos mecánicos estarán al 2x1 durante todo el día.

El evento promete una jornada inolvidable para los amantes de la música regional, pues preparan una sorpresa especial de Banda que, según los organizadores, será “inolvidable”.

Además, te recordamos que en esta semana el foro principal, el Auditorio Benito Juárez, contará con las siguientes presentaciones:

21 de octubre- Grupo Pesado

22 de octubre- Morat

23 de octubre- Piso 21

24 de octubre- Joaquín Medina y Los Esquivel

25 de octubre- Grupo Frontera

Los boletos para las zonas preferentes de los conciertos en el Foro Principal ya están a la venta a través del sitio oficial de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Benito Juárez.

No obstante, quienes adquieran su entrada general a las Fiestas también podrán disfrutar del espectáculo desde las gradas de la zona general sin costo adicional.

Cabe destacar que este boleto solo puede comprarse directamente en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

YC