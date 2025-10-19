Fiestas de Octubre 2025: ¿Qué artistas se presentan la semana del 19 al 25 de octubre?

Como cada año, uno de los mayores atractivos de las Fiestas de Octubre son la serie de conciertos que oferta tanto en el Foro Principal como en Palenque, encabezados por artistas de talla nacional e internacional.

Esta semana, las Fiestas de Octubre se llenarán de la música de Morat, Belinda, Grupo Frontera, Banda MS, entre otros artistas.

¿Qué conciertos habrá esta semana en las Fiestas de Octubre?

Cartelera del Foro Principal de las Fiestas de Octubre

Domingo 19 de octubre - Belinda

Lunes 20 de octubre - La Fiebre Grupera de La Ke Buena

Martes 21 de octubre - Grupo Pesado

Miércoles 22 de octubre - Morat

Jueves 23 de octubre - Piso 21

Viernes 24 de octubre - Joaquín Medina Yng Lucas, Los Esquivel

Sábado 25 de octubre - Grupo Frontera

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto únicamente puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

Cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre

Domingo 19 de octubre - Banda MS

Martes 21 de octubre - Juntos Jorge Medina y Josi Cuen

Miércoles 22 de octubre - Juntos Jorge Medina y Josi Cuen

Jueves 23 de octubre - Christian Nodal

Viernes 24 de octubre - Edith Márquez

Sábado 25 de octubre - Remmy Valenzuela

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas (como boletomovil.com) y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

