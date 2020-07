Familias de desaparecidos "clausuran" el Congreso de Jalisco

Inconformes con el trato que han recibido en la revisión de las leyes sobre personas desaparecidas, familiares y activistas clausuraron simbólicamente el edificio del Congreso del Estado

Esperanza Chávez Cárdenas, integrante del colectivo por Amor a Ellxs, insistió en que esa legislación no se puede aprobar sin las familias. Recordó que han participado en mesas de trabajo y realizado aportaciones al tema; sostuvo que los diputados no han atendido sus observaciones ni respetado los acuerdos que habían alcanzado.

“Tenemos la disposición, lo que no nos gusta es que si tomamos acuerdos no los cumplan. Los diputados han incumplido, en lo que nos mandaron no está reflejado ninguna de nuestras observaciones. Nosotros les estamos pidiendo que nos hablen, que den la cara. Las iniciativas que querían presentar eran igual a las que presentó el gobernador en octubre del año pasado”, expuso.

Familias de personas desaparecidas clausuraron simbólicamente el @LegislativoJal inconformes por el proceso de revisión de las reformas en la materia. El Congreso está cerrado y en “cuarentena” por los casos de #Coronavirus entre diputados y empleados pic.twitter.com/8mADWUkkkj — RodriGo RiVas UriBe (@RodrigoRivasU) July 28, 2020

El Congreso estatal permanece cerrado y con actividades al mínimo por el brote de casos de coronavirus entre diputados y trabajadores.

Antes de la manifestación, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron responder las inquietudes de las familias, entregarles oficialmente los proyectos de reformas para que hagan aportaciones. El diputado Jorge González Arana planteó que recibirán las observaciones hasta el próximo nueve de agosto; aseveró que el paquete de leyes se revisará y aprobará junto con las víctimas. El legislador aclaró que no pondrán plazos o fechas para votar la reforma.

La diputada de Morena, Érika Pérez García, propuso que se elabore un calendario de trabajo con las familias para revisar el tema luego de que presenten sus observaciones y no concluir la dictaminación hasta que estén de acuerdo. Mientras que el coordinador de la bancada panista, Gustavo Macías Zambrano dijo que tienen toda la disposición de atender las inquietudes de las víctimas. Priscila Franco de Movimiento Ciudadano argumentó que atenderán las inquietudes de las familias para trabajar en sus observaciones.

