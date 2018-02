Falta mobiliario por entregar en la Plaza de los Mariachis

El concesionario de la Plaza de los Mariachis, Gustavo Ruiz Velasco Nuño, afirmó que se robaron parte de su mobiliario y equipo que se encontraba en bodegas del Ayuntamiento de Guadalajara desde el 6 de enero del 2016.

Hace una semana, tras el otorgamiento de un amparo por parte de un tribunal colegiado, el municipio entregó los artículos que decomisó durante el operativo que llevó a cabo hace dos años. Regresó tanques de gas, refrigeradores, sillas, mesas, esculturas y planchas. Sin embargo, Ruiz Velasco Nuño acusó que no le devolvieron todas sus pertenencias.

“Entregaron y dejaron ahí en la plaza todo el mobiliario, pero yo no lo recibí porque viene todo maltratado y no está completo. Faltan las islas, más sillas, más mesas, falta el escenario, el letrero de Guadalajara y más cosas”, señaló.

“Ellos reportaron que les robaron algunas cosas de sus bodegas. Creo que fueron unos barandales y una de las islas de acero inoxidable”, dijo.

El juez estableció un plazo de 10 días para que el municipio deje que el negocio funcione, por lo que espera que le regresen el resto de su mobiliario. Precisó que de no ser así, el Ayuntamiento deberá pagarle el costo de lo que no localizó.

Indicó que analiza emprender otras acciones legales en contra de la comuna tapatía por daño patrimonial y perjuicios. Acentuó que hasta el momento no ha tenido acercamiento con el municipio aunque se dijo dispuesto a dialogar.

“La única vez que nos hemos visto es el viernes (16) pasado que nos fueron a entregar las cosas. No hemos tenido algún acercamiento para tratar de llegar a algún acuerdo, ellos no me han buscado. Yo siempre he estado abierto, he comentado que estoy dispuesto a cualquier negociación que sea favorable para todos sin ningún abuso o exceso”, comentó.