Exigen recuperar diputación de Héctor Pizano

Los asistentes a la Asamblea del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandaron este sábado una estrategia para la expulsión de Héctor Pizano Ramos, quien cuenta con una diputación plurinominal por ese partido pero que anunció que, sin renunciar, votaría en el Congreso con el bloque de Movimiento Ciudadano.

Con un "¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!", los asistentes aludían a Pizano cuando los que hablaban en el estrado manifestaban la exigencia de la militancia de expulsar a los traidores y a los que solamente se habían servido de su partido y los habían engañado. "¡Nombres!", demandaban los asistentes, entre ellos Eduardo Almaguer, quienes gritoneaban a Héctor Robles Peiro cuando participaba, pero quien contestó que ya todos sabían de quién hablaba.

Mariana Fernández, secretaria de la Asamblea, explicó en entrevista que lo que lamentan en el partido más que la presencia de Pizano era el puesto en el Congreso que se llevó. "Este hecho es inédito, nunca había sucedido que un presidente del partido y mucho menos en activo se cambiara de partido, y no solamente eso, lo que causa indignación es un tema de la propia diputación, las diputaciones de la lista plurinominal son del partido, no son de las personas, porque finalmente la gente vota por la lista de un partido político".

Aclaró que la expulsión de Pizano de PRI es un tema que no se resolverá en Jalisco sino en el Ejecutivo Nacional, que ya ha recibido más de 60 solicitudes de militantes para que avance el tema de su expulsión. No obstante, admitió que será difícil recuperar la diputación si él no renuncia.

"No hay precedentes de poderlos hacer (que dejen la diputación) si no renuncian a la plurinominal, no hay precedentes de que se les pueda quitar, nosotros lo que estamos tratando es que sea congruente y renuncie a ella, también hay una estrategia jurídica que nos la vamos a reservar. Sí queremos que entre un priista a esa plurinominal, es la fracción más pequeña del PRI en toda la historia".

JM