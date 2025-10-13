El Gobierno de Jalisco continúa trabajando por un ambiente más limpio y una mejor calidad de vida, por lo que mantiene en marcha el programa Verificación Vehicular Responsable, cuyo objetivo es disminuir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más sostenible.

Durante este periodo, los vehículos con placas terminadas en 8 deben cumplir con su verificación, mientras que los que terminan en 9 pueden hacerlo tanto en octubre como en noviembre.

El costo del trámite es de 500 pesos si se realiza antes del 31 de octubre, conforme al calendario oficial. Después de esa fecha, aún será posible realizarlo, pero el costo aumentará a 550 pesos.

También está disponible el programa “Paquetazo 3x1”, que ofrece la verificación y el cambio a las nuevas placas sin costo adicional, siempre y cuando ya se haya cubierto el refrendo anual.

Para programar una cita, debes ingresar a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos del vehículo y de la tarjeta de circulación, y elegir la fecha, hora y centro de verificación que prefieras.

El pago puede hacerse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar, y deberás presentar el comprobante el día de la cita. También puedes pagar en alguna de las oficinas recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones se encuentran en hacienda.jalisco.gob.mx.

