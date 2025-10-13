Reportan carambola en autopista a Morelia

Un accidente múltiple se registró en la Autopista a Morelia, con varias personas lesionadas según autoridades estatales.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se trató de un accidente en el kilómetro 427 de la Autopista a Morelia, esto a la altura del municipio de Ocotlán, en el tramo que va de Guadalajara a aquel municipio.

La corporación de Protección Civil de dicho municipio mediante su director, Francisco Javier Barajas Rodríguez, informó en un video en redes sociales que se vieron involucrados dos camiones, un autobús de pasajeros y dos camionetas tipo pick up.

PC Jalisco refirió que, de momento, “han atendido 23 lesionados y están realizando traslado de algunos de ellos al hospital San Vicente en Ocotlán”.

YC