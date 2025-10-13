Un conductor murió la mañana de este lunes, 13 de octubre, tras un choque entre un camión de transporte de personal y una camioneta en el municipio de Arandas.

Impacto entre el camión de personal y una camioneta tipo pick up

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Arandas, el percance ocurrió sobre el libramiento Norte. Al llegar al lugar, los elementos encontraron el impacto entre el camión de personal y una camioneta tipo pick up.

Saldo de una persona fallecida

El saldo fue de una persona fallecida: se trató del conductor de la camioneta, quien quedó prensado por el accidente, mientras que el otro tripulante resultó lesionado. Al lugar también acudió personal de seguridad pública, que llevó a cabo maniobras de rescate para liberar el cuerpo de la víctima.

