Ex director del IJCF exige a Alfaro deje de solapar violencia en Jalisco

Tras haber padecido la desaparición de su hija cuando formó parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), su ex director Luis Octavio Cotero Bernal demandó al gobernador, Enrique Alfaro, priorizar acciones contra la violencia que, consideró, es solapada.

“Yo le exijo al gobernador del estado que antes que haga calles y carreteras y esto y lo otro, encuentre la solución a esta problemática, si no encuentro a mi hija, está bien, pero ya deje de estar consintiendo tanto asesinato, tanto crimen por todas partes sin que pase nada”.

Durante su participación en el Foro en Materia de Personas Desaparecidas, organizado por el ITESO, Cotero relató su experiencia como víctima además de formar parte del IJCF, situación que no lo favoreció.

“Es muy lamentable enfrentarnos a dos enemigos, que es la autoridad, que para mí son delincuentes oficiales, y los otros delincuentes comunes, porque los comunes están apadrinados por los oficiales de otra manera”.

Aseveró que cuando su hija desapareció acudió ante la Fiscalía y no vio voluntad para localizarla. “Las autoridades no le invierten, no es negocio el buscar a nuestros hijos, a nuestros familiares”.

Recordó que, a un par de horas de denunciar la desaparición, incluso ante el entonces comisionado de Seguridad, Raúl Velázquez, no hubo reacción pese a que la ubicaron al oriente de Guadalajara.

Fue hasta la semana siguiente que la familia halló su celular con un actuario de la Fiscalía. Y una semana después amenazaron a su otra hija a través de mensajes para que dejaran de buscar.

“No supe a dónde llegamos, a quiénes alcanzamos a inquietar cuando la estábamos ubicando, pero ellos sí supieron quiénes éramos nosotros, dónde encontrarnos y qué hacer contra nosotros”.

Las leyes que se generan para atacar el problema, dijo, son inútiles si los servidores públicos que las ejecutan no sirven de nada, por lo que demandó un cese a la violencia tanto al gobernador como al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, si ello implica incluso suspender las garantías de los ciudadanos.

