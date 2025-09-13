Desde la presidencia de Paraguay se informó que había indicios sólidos de la presencia de Hernán "N", presunto líder de "La Barredora" de manera irregular.

Destacó que hubo "intercambio de información entre el CNI de México y la SNI (...) De acuerdo con esa trazabilidad, habría abandonado México en enero de 2025, ingresado clandestinamente por Brasil y fijado residencia irregular en el Departamento Central".

Añadió que "la aprehensión se concretó sin incidentes, bajo orden fiscal, preservando la cadena de custodia y los protocolos de cooperación internacional".

Mencionó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, México, "quedó a disposición del Ministerio Público y de la Justicia paraguaya para las diligencias legales y migratorias correspondientes, conforme a los mecanismos de cooperación judicial internacional vigentes. Las instituciones intervinientes mantienen la reserva procesal necesaria para no entorpecer las investigaciones en curso".

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, había destacado que "hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán "N" fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la SNI, en estrecha cooperación con el CNI de México. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado".

Además, agradeció la colaboración del gobierno mexicano y remarcó que la cooperación regional es determinante para desarticular estructuras ilícitas de alcance transnacional.

En el comunicado, el gobierno paraguayo recuerda que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la coordinación con el Paraguay en el marco de su política de cero impunidad y atención a las causas de la violencia.

"Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", señaló".

El gobierno de Paraguay informó que "según autoridades mexicanas, el sujeto es señalado como fundador y miembro del grupo "La Barredora", vinculado al Cártel de Nueva Generación (CNG).

Reportes del Ejército mexicano lo ubican desde 2019 como pieza clave de redes delictivas en Tabasco, con presunta supervisión de ejecuciones, extorsiones y disputas territoriales. Entre los hechos atribuidos figura la ejecución de "Kalimba" (diciembre de 2020), líder local del huachicol, suceso que habría modificado el control criminal en esa zona".

