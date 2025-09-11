Secretaría de Seguridad implementa operativo contra coches con placas foráneas

Con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como del Estado, el secretario general de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, dio a conocer la implementación de un nuevo operativo de seguridad en torno a aquellos vehículos que cuenten con placas foráneas y que circulen por las vías de la ciudad.

"Vamos a estar haciendo la revisión de vehículos de manera aleatoria, a aquellos que cuenten con placas de otros estados. Toda la Secretaría y la Policía Metropolitana está sumada a este operativo, que no es con un fin de recaudar fondos, sino más bien es un tema de revisión y seguridad".

Lo anterior, mencionó, se llevará a cabo considerando que, a partir de los análisis realizados por las autoridades de seguridad, se encontró que diversos delitos se habían estado cometiendo con la participación de coches con placas foráneas.

"Tenemos muy claro que esta acción es consciente y es específicamente para verificar que los documentos estén en regla conforme a la Ley de Movilidad, y los vehículos identificados con matrículas de otros estados estén siendo utilizados en algunos delitos como ya hemos sido testigos en algunos eventos, donde se ha identificado que vehículos con placas de otros estados han participado en robos o inclusive, en homicidios", explicó Juan Pablo Hernández.

Afirmó, se trata entonces de un tema de prevención, en el cual, como parte del dispositivo, se hará una entrevista a la persona conductora (y, de ser necesario, a las personas tripulantes), para solicitarle los documentos clave para la conducción del vehículo: licencia, tarjeta de circulación, el que acredite la propiedad del vehículo y el seguro vehicular. De no contar con al menos dos de estos y según sea el caso, procedería incluso a retirarse de circulación, finalizó el secretario de seguridad.

