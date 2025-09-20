"Narda", el siguiente ciclón tropical de la temporada podría formarse pronto, según el pronóstico elaborado este sábado 20 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta en X, la dependencia federal informó:

1) Zona de baja presión al sur de la península de Baja California mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localiza a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se prevé que se desplace hacia el oeste-noroeste en el transcurso del día.

2) Zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca incrementa a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80% en 7 días. Se localiza a 290 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 8 y 16 km/h.

Podría evolucionar a ciclón tropical a inicios de la próxima semana.

De continuar con su evolución, estos fenómenos naturales podrían dar paso a la formación de “Narda”, el siguiente ciclón de la temporada.

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico se han formado 13 ciclones tropicales, de hasta los 20 que se esperan. De ellos, siete han alcanzado la categoría como huracanes, pero sólo uno ha tocado tierra.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Clima nacional del domingo 21 al martes 23 de septiembre de 2025

Durante el periodo de pronóstico, el monzón mexicano en combinación con divergencia y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del centro de la República Mexicana.

Al final del periodo de pronóstico, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del país.

Se prevé que, en el transcurso del domingo y lunes, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico podría intensificarse a un ciclón tropical frente a las costas de Guerrero, en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico sur, originarán lluvias fuertes a muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en el sur y occidente de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero. Se pronostica que el posible ciclón tropical, se desplace hacia el oeste, de forma paralela a las costas mexicanas.

En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, desplazándose gradualmente sobre dicha península y el sureste del país, en interacción con una vaguada en niveles altos, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

