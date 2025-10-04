Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el posible ciclón tropical “Priscila”, que se localizará frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco; los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica; y el frente frío número 5 extendido sobre el noroeste y norte de México, traerán lluvias muy fuertes en Colima, Jalisco y el Estado de México. En Puerto Vallarta habrá vendrá cierta lluvia.

A esta lloverá hoy, 4 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta —con una acumulación de agua de 2.3 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

03:00 a 05:00 PM Lluvia (1000%) Acumulación de agua de 1.6 mm

También se reporta oleaje de 1 a 2.5 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

¿Dónde se localiza "Priscila”?

Por otro lado, el SMN reportó que, a las 18:00 horas, “Priscila” mantuvo 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Esta localizó a 535 kilómetros al sur de Manzanillo, en Colima. Se espera que evolucione a ciclón tropical esta noche o mañana, misma que llevará por nombre “Priscila”.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

