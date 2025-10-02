El pasado 8 de marzo de 2024 comenzaron los trabajos para establecer una Colonia Simi en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La iniciativa es parte de un proyecto que busca elevar el bienestar y la calidad de vida de las personas que habitan la colonia. Fue inaugurada el pasado 30 de septiembre con presencia del presidente municipal Juan José Frangie.

Por tanto, hasta el momento se han elegido calles de colonias marginadas. Entre las iniciativas se incluye la puesta de un consultorio psicológico y médico con acceso gratuito a los servicios, un espacio para hacer ejercicio y un huerto comunitario. En esta ocasión, también se ha incluido un comedor comunitario que ofrece comidas saludables a los habitantes de la colonia.

El otro aspecto a destacar de las Colonias Simi es el estético. A lo lejos es visible la icónica cara del Doctor Simi. En el diseño trabajaron los muralistas "Team Tormenta" y se destinó más de 11 mil litros de pintura que ha cubierto una superficie de 203 mil 416 metros cuadrados.

Esta Colonia Simi se une a las tres iniciativas anteriores ubicadas en Ecatepec, Estado de México; Mérida, Yucatán; y Guadalupe, Nuevo León.

¿Dónde se encuenta la Colonia Simi del AMG?

La Colonia Simi fue ubicada entre las colonias Nueva España y Agua Fría de Zapopan. El mural panorámico distintivo en el que aparece la cara del "Doctor Simi" será visible desde la carretera a Saltillo.

Estos son los ejes que se trabajarán en la Colonia Simi:

Alimentación: con la creación de comedor comunitario con espacio para 24 comensales y entrega bimestral de despensas a las familias.

Salud física y emocional: con campañas, consultorio para brindar atención médica gratuita, donación de medicamento, sala de bienestar para dar consulta psicológica y talleres para bienestar emocional.

Dignificación de la vivienda: mediante la pinta de casas e impermeabilización de techos.

Deporte: con instalación de multiejercitadores en el nuevo parque de la zona.

Recreación: instalación de juegos infantiles también en este nuevo espacio.

Medioambiente: reforestación de la zona, instalación de un huerto comunitario con 10 camas de cultivo y un sistema de captación de agua de lluvia, además de educación ambiental y enotecnia.

Atención de servicios como agua y luz.

OB