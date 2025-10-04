Limpian el río Lerma-Santiago en jornada ciudadana de saneamiento

Como parte de las acciones del compromiso número 92 de la Presidenta Claudia Sheinbaum de saneamiento del río Lerma-Santiago, esta mañana se llevó a cabo la jornada ciudadana de limpieza y reforestación del cuerpo de agua, impulsada por el Gobierno federal, estatal y las administraciones municipales de Tonalá y Tlaquepaque, llevada a cabo en la colonia Emiliano Zapata, en Tlaquepaque.

Estas labores son parte del plan nacional para sanear los tres ríos más contaminados de México: Tula, Lerma-Santiago y Atoyac. La comisionada presidencial para el saneamiento y la restauración del río Santiago, Claudia Gómez Godoy, explicó que desde hace más de un año se ha trabajado en el diagnóstico del problema con comunidades, colectivos y académicos. Señaló que con estas jornadas se busca invitar a la ciudadanía a mantener en buenas condiciones el cuerpo de agua y a que los jóvenes y niños conecten con el río.

“Los ríos los hemos visto como una extensión de nuestra red de drenaje, y tenemos que empezar a verlos como lo que son [...]. Este río es nuestro y lo tenemos que recuperar, y para eso es muy importante todo el trabajo que cada uno de ustedes va a hacer el día de hoy en esta jornada, pero también es llamar a la concientización”, anotó.

La comisionada añadió que este año se invirtieron alrededor de 650 millones de pesos en el saneamiento del río. Para 2026 aún no se cuentan con el monto de inversión, aunque rondaría los mil millones de pesos, por lo que hizo un llamado a que municipios, Estado, Federación y empresas colindantes al Lerma-Santiago trabajen de la mano en la construcción del presupuesto. Además, adelantó que desde la comisión proponen incrementar sanciones a las industrias que contaminen la cuenca y no implementen acciones para su limpieza.

Por su parte, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio de Jalisco, destacó que con estas jornadas se demuestra que la ciudadanía y las autoridades no permitirán que el río vuelva a contaminarse. Destacó el trabajo en conjunto de los tres órdenes de gobierno y recalcó que el cuidado del ecosistema es una responsabilidad compartida con la sociedad.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, indicó que aportaron a esta jornada 50 trabajadores del ayuntamiento y 10 unidades. Pidió homologar sanciones, reglamentos y códigos civiles y penales estatales y municipales para castigar a quienes contaminen el río. “Lo que le pase a Tlajomulco, le pasa la contaminación a Tlaquepaque, y lo de Tlaquepaque se pasa a Tonalá, y de Tonalá se va a El Salto, y de El Salto se va al río Santiago”.

En este sentido, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, lamentó que empresas y organismos privados conectan “de manera deliberada” su sistema de drenaje al río. Apuntó que el combate a la corrupción y la regulación son acciones esenciales para sanear el Lerma-Santiago.

Celia Nuño se sumó a la jornada de limpieza y exhortó a que más vecinos de la zona participen en las labores. “Este es el lugar donde viven y las malas prácticas (del manejo) de residuos son evidentes, entonces si no hacemos concientización y ellos no se suman, pues simplemente no vamos a ver avances”.

Por último, el director de agua potable, drenaje y saneamiento del río Lerma-Santiago de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), resaltó que esta cuenca es la más grande del país, de ahí la importancia de que la ciudadanía y el gobierno trabajen de la mano en su cuidado y mantenimiento.

“Haciendo conciencia, sobre todo, en los pequeños y en las generaciones que van para adelante. Yo creo que se va a lograr concientizar para que se tengan a futuro los ríos más sanos y más limpios”, expresó.

