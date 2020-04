"Estamos destinados a extinguirnos", reprocha funcionaria a vacacionistas que ignoran la cuarentena

Cuando la decisión de quitarle el respirador a tu papá o a tu mamá para dárselo a uno de los pendejos que se fueron a la playa a pasar Semana Santa .... volvemos a platicar !!!! #quedateencasa #cuarentena #biencomún #todosunidos #patios #razaegoista #mujeresde40ymas #lagomezharo

