Hay más de mil viviendas afectadas por lluvias en Puerto Vallarta: Protección Civil

Este es el recuento y actualización de Protección Civil Jalisco de la situación de inundaciones en Puerto Vallarta

En los operativos de apoyo participan organizaciones de los tres niveles de gobierno. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil Jalisco

Hace unos momentos, a través de sus redes sociales oficiales, el Director Estatal de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López, informó el avance en el conteo de viviendas afectadas por las lluvias en Puerto Vallarta.

Tras sostener una reunión con autoridades del Gobierno de Puerto Vallarta, del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal, se confirma un avance del 70% en la evaluación de daños en el municipio. Al momento se contabilizan mil 260 viviendas afectadas.

En ese sentido, se anunció que las labores de limpieza y saneamiento que comenzaron desde el día de ayer continúan el día de hoy. Así mismo está por iniciar el despliegue de recursos para la entrega de ayuda humanitaria con el apoyo de la Cruz Roja Jalisco. Por ese lado, se mantienen en operación cinco centros de acopio para recibir donación de diversos insumos.

En los operativos de apoyo participan personal operativo y técnico de las Comandancias de Puerto Vallarta, Talpa de Allende y Guadalajara. Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, así como autoridades de los tres niveles de gobierno.

