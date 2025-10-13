En la red social X se dio a conocer que el DIF Jalisco llevará a cabo una recolecta de víveres para las familias afectadas por las recientes lluvias en las costas del estado.El organismo invitó a la comunidad a apoyar con artículos básicos para las y los afectados que se encuentran en condiciones de emergencia.De acuerdo con la publicación, entre los artículos solicitados están: Asimismo, Protección Civil Jalisco, a través de su cuenta oficial de X, comunicó sobre las labores para atender a las familias afectadas en la costa de Jalisco.El operativo de apoyo en Puerto Vallarta continúa activo desde temprana hora, atendiendo a la población afectada por la lluvia ocurrida la madrugada del pasado domingo.Las acciones se enfocan en el saneamiento de viviendas y vialidades, la evaluación de daños y la entrega de insumos y ayuda humanitaria a las familias afectadas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS