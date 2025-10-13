En la red social X se dio a conocer que el DIF Jalisco llevará a cabo una recolecta de víveres para las familias afectadas por las recientes lluvias en las costas del estado.

El organismo invitó a la comunidad a apoyar con artículos básicos para las y los afectados que se encuentran en condiciones de emergencia.

Centro de acopio del DIF Jalisco para afectados por las lluvias

De acuerdo con la publicación, entre los artículos solicitados están:

Alimentos y artículos para bebé (leche, pañales, toallas húmedas)

Agua embotellada

Artículos de higiene personal (toallas femeninas, shampoo, pasta y cepillo dental)

Alimentos enlatados y no perecederos (que no requieren cocción)

¿Dónde se encuentran los centros de acopio del DIF Jalisco?

Acude al centro de acopio del DIF Jalisco, en Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

También puedes llevar tus donativos a los centros de acopio instalados en Puerto Vallarta, coordinados por las autoridades locales y el DIF municipal.

Protección Civil Jalisco en operativo de apoyo en Puerto Vallarta

Asimismo, Protección Civil Jalisco, a través de su cuenta oficial de X, comunicó sobre las labores para atender a las familias afectadas en la costa de Jalisco.

El operativo de apoyo en Puerto Vallarta continúa activo desde temprana hora, atendiendo a la población afectada por la lluvia ocurrida la madrugada del pasado domingo.

Las acciones se enfocan en el saneamiento de viviendas y vialidades, la evaluación de daños y la entrega de insumos y ayuda humanitaria a las familias afectadas.

