Abre centro de acopio del DIF para afectados por lluvias en Puerto Vallarta

Se dio a conocer que el DIF Jalisco llevará a cabo una recolecta de víveres para las familias afectadas por las recientes lluvias en Puerto Vallarta

El DIF Jalisco invitó a la comunidad a apoyar con artículos básicos para las familias afectadas en Puerto Vallarta. X/ @PCJalisco

En la red social X se dio a conocer que el DIF Jalisco llevará a cabo una recolecta de víveres para las familias afectadas por las recientes lluvias en las costas del estado.

El organismo invitó a la comunidad a apoyar con artículos básicos para las y los afectados que se encuentran en condiciones de emergencia.

Centro de acopio del DIF Jalisco para afectados por las lluvias

De acuerdo con la publicación, entre los artículos solicitados están:

  • Alimentos y artículos para bebé (leche, pañales, toallas húmedas)
  • Agua embotellada
  • Artículos de higiene personal (toallas femeninas, shampoo, pasta y cepillo dental)
  • Alimentos enlatados y no perecederos (que no requieren cocción)

¿Dónde se encuentran los centros de acopio del DIF Jalisco?

  • Acude al centro de acopio del DIF Jalisco, en Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • También puedes llevar tus donativos a los centros de acopio instalados en Puerto Vallarta, coordinados por las autoridades locales y el DIF municipal.
     

Protección Civil Jalisco en operativo de apoyo en Puerto Vallarta

Asimismo, Protección Civil Jalisco, a través de su cuenta oficial de X, comunicó sobre las labores para atender a las familias afectadas en la costa de Jalisco.

El operativo de apoyo en Puerto Vallarta continúa activo desde temprana hora, atendiendo a la población afectada por la lluvia ocurrida la madrugada del pasado domingo.

Las acciones se enfocan en el saneamiento de viviendas y vialidades, la evaluación de daños y la entrega de insumos y ayuda humanitaria a las familias afectadas.

     

