Aseguran combustible robado en Tlajomulco de Zúñiga

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de combustible robado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La dependencia federal informó de los hechos ya que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional refirieron que en las inmediaciones de la colonia Quinta Jesús, del municipio referido, localizaron una toma clandestina de combustible.

Los militares resguardaron el lugar y aseguraron un tráiler que tenía acoplado un autotanque con aproximadamente 33 mil litros de hidrocarburo y una retroexcavadora, además de la toma clandestina mencionada.

Los elementos del Ejército Mexicano no reportaron detenidos como es usual y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las indagatorias correspondientes.

Este medio publicó el pasado 8 de julio que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó por Transparencia que entre 2019 y 2024 sólo nueve personas recibieron sentencia de un total de 54 que fueron consignadas por robo de hidrocarburos, cifra que evidenció una reducción en comparación con lo sucedido durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se consignaron 716 casos y se lograron 299 sentencias.

