Turistas extranjeros agreden a reportera en Puerto Vallarta

A pesar del cierre de playas y centros recreativos ordenado por las autoridades, en las playas de Puerto Vallarta aún se pueden observar turistas que toman el sol como en cualquier temporada vacacional. La reportera Doraliz Terrón informaba de esta situación en una transmisión en vivo cuando fue agredida por un hombre de unos 50 años de edad.

"No puedes filmarnos. Necesitas nuestro permiso. Y no te damos permiso. ¡Fuera de aquí!", le dice un hombre, mientras suelta manotazos para intentar quitarle el teléfono con el que hacía el enlace de video.

Después de jaloneos, cuando el cuadro de la imagen vuelve a apuntar a donde estaban los turistas, se puede observar a otro hombre mientras lanza ofensas a la reportera del medio digital Paralelo Informativo.

Tras el incidente, la comunicadora apunta: "Estos son los turistas que vienen a Puerto Vallarta y que no entienden que hay una contingencia de coronavirus", fue lo que atinó a decir mientras se alejaba del sitio para buscar a autoridades para reportar la agresión.

Cabe mencionar que la reportera también fue amedrentada por personal del restaurante "Fidencio's" después de que agentes de la Marina acudieron a atender el reporte de la agresión en el sitio.

Aunque el Gobierno de Jalisco decretó el cierre de playas y balnerarios la semana pasada, el recorrido de la reportera vallartense realizado el lunes por la mañana da cuenta de parejas y familias que pasean por la playa Los Muertos.

Previo a la agresión, Doraliz Terrón platicó con un agente "guardavidas" de Protección Civil que hacía labores de recomendar a los paseantes a salir de la zona de playa, pero también aclaró que "ya es criterio de cada quien y conciencia de cada persona por la seguridad de ellos y sus familiares".

En un enlace posterior a la agresión, la reportera explicó más de lo sucedido y detalló que aunque los restaurantes en Puerto Vallarta tienen permitido seguir prestando el servicio en sus instalaciones con todas las medidas de salubridad necesarias, no está permitido hacer uso de las palapas y mesas en la arena por considerarse una actividad recreativa.

"Ahí sigue el señor que me agredió físicamente, me intentó quitar el teléfono, me jaloneó... Y no hay autoridad alguna que vaya a hacer algo, ni siquiera que lo presenten a la policía municipal para que pueda emitir su declaración. Se va a quedar así como si nada y como es extranjero, en uno o dos días se va y no hay ningún problema que agredan", dijo la comunicadora que reconoció sentirse "consternada y muy molesta".

Al día de hoy Puerto Vallarta registra cuatro casos confirmados de coronavirus COVID-19 y dos fallecimientos por la enfermedad; a nivel estatal se contabilizan 126 casos positivos en Jalisco y siete defunciones.