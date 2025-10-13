El día de hoy, lunes 13 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), para el estado de Jalisco se espera la primera mitad del día con cielos mayormente nublados.Asimismo, el Sistema Meteorológico Nacional informó sobre canales de baja presión en el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano.Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén temperaturas entre 27 y 28 grados Celsius, pronosticándose un día cálido.Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche, se prevé nubes y claros y cielos despejados, con temperaturas mínimas de 20 grados Celsius y máximas de 23 grados Celsius. Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS