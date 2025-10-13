Las lluvias darán tregua al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) durante esta semana, según el pronóstico, y el martes 14 de octubre se espera que los termómetros suban y sólo se presenten ligeras precipitaciones por la madrugada.

La probabilidad de lluvia en Guadalajara este martes 14 de octubre es baja, aunque se esperan lluvias entre las 02:00 y las 04:00 horas, es decir, en la madrugada . Para el resto del día, se pronostican nubes y claros.

Meteored comparte que el martes se verán principalmente cielos despejados en Guadalajara, aunque se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 30 km/h por la mañana.

Clima en Guadalajara

Martes 8% de probabilidad de lluvia 30 – 13 °C Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 28 – 14 °C Jueves 6% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Viernes 9% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Sábado 17% de probabilidad de lluvia 26 – 16 °C Domingo 14% de probabilidad de lluvia 29 – 17 °C

Clima nacional del martes 14 al jueves 16 de octubre de 2025

Canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la Península de Yucatán, interactuarán con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano y con una circulación ciclónica en niveles altos, que desplazará sobre el occidente de dicho golfo, el oriente y noreste del territorio nacional, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose durante el miércoles y jueves, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.

La onda tropical Núm. 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

Un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical ingresará y recorrerá el noroeste de México, por lo que se prevén fuertes rachas de viento en dicha región.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

