Luego de que el nombre del destino turístico de Nuevo Vallarta fuera cambiado a Nuevo Nayarit a finales de febrero, el gobernador de Jalisco reiteró que el nombre correcto es y seguirá siendo “Vallarta”. Afirmó que dialogará con el gobernador del estado vecino.

“Voy a platicar con él, porque no alcanzo entender cuál es la apuesta, he escuchado muchas cosas y prefiero, para no especular, tener en reunión al doctor Navarro para entender qué está viendo, el compartirle a mi visión y ojalá podamos acabar este debate sobre el nombre”, dijo el mandatario en su visita por Puerto Vallarta.

“El nombre es Vallarta y es el que ha estado empujando, no es un asunto de competencia, se deben aprovechar las ventajas competitivas y espero que el doctor Navarro, que es una gente sensata, pueda compartir esta visión y podamos hacer algo en conjunto”, añadió.

El Gobernador señaló que la reunión también será sobre los acuerdos en promoción turística para los destinos turísticos y continuar con la reactivación en el sector, así como el impulso del turismo para generar derrama económica y ocupación hotelera y que Puerto Vallarta siga siendo uno de los principales destinos turísticos del País.

Una de las estrategias de reactivación, es la renovación del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta que se está planeando realizar.

Agregó que también estará reuniéndose con los empresarios de la zona, para conocer sus apuestas en el rubro.

