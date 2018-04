Enrique Alfaro proyecta un aeropuerto internacional en Jalisco

El candidato a la gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, informó que de ganar la elección cerrará filas con empresarios para exigir un aeropuerto de nivel mundial.

Así se expresó ante empresarios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, con quienes firmó una agenda de 25 puntos en caso de que salga electo por los jaliscienses el próximo 1 de julio.

Agregó que entre los compromisos está hacer un frente común con el sector para exigir una terminal aeroportuaria de calidad y con ello consolidar a la capital jalisciense como un centro importante en el turismo de negocios y reuniones.

"Me preguntaron que si la empresa que tiene la concesión del aeropuerto no cumple con su responsabilidad, y no se compromete a tener un aeropuerto digno para Guadalajara, podemos entrarle juntos a pedir que se revoque la concesión, y mi respuesta fue sí", señaló.

Asimismo, el abanderado de Movimiento Ciudadano se comprometió a consolidar una red de transporte público en torno a la terminal aérea; el corredor maestro de avenida Mariano Otero; el peribús en Periférico, y la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco.

"Es importante la actualización de la infraestructura existente, también el tema de conectividad, particularmente los proyectos de transporte público que se consideran fundamentales, para consolidar a Guadalajara en un centro de excelencia en turismo de reuniones", dijo.

Puntualizó que resalta el plan maestro corredor Mariano Otero y su conexión de la calle Dr. R. Michel y carretera a Chapala, la línea 4 de tren eléctrico a Tlajomulco y el BRT en todo el periférico de Guadalajara.

