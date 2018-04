Reformas anticorrupción pendientes, hasta después de elección: Alfaro

En medio del proceso electoral no hay condiciones para discutir las reformas pendientes para terminar de concretar la operación del Sistema Anticorrupción del Estado y dar autonomía a la Fiscalía, afirmó Enrique Alfaro Ramírez, candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), refirió que pasado el 1 de julio se pueden retomar los trabajos para concretar las modificaciones y que este año quede avalada la autonomía del ministerio público, junto con el regreso de la Secretaría de Seguridad estatal.



"Estar pensando que estas reformas van a salir en el Congreso en pleno proceso electoral, es un error. Creo que habrá condiciones para revisar con detalle estos temas después de julio, sí creo que este año puede quedar la reforma completa para poder tener este nuevo modelo y estar en condiciones para arrancar el próximo gobierno desde el primer día con un Fiscal General autónomo, cosa que prometió el gobernador Aristóteles, pasaron seis años y no lo cumplió. Ahora resulta que le entró la prisa en pleno proceso electoral, eso es absurdo", argumentó.



El aspirante reiteró su promesa de respaldar la consolidación del Sistema Anticorrupción y aseveró que la actual administración estatal mantiene un doble discurso en el asunto, pues creó el sistema, se eligió un zar anticorrupción con prestigio y respaldo que luego dejaron sin recursos para operar.



En otros temas, el abanderado de MC dijo que pidió a los diputados de su partido analizar a detalle la solicitud presentada por el Gobernador, para que todos los contratos y convenios firmados en su periodo trasciendan su administración y se extiendan hasta el 31 de diciembre.



"Si están pensando que van a poder hacer sus trácalas y querer arreglar más allá de cuando termine sus responsabilidades, la respuesta es no, contundente", precisó.



Cierran filas por aeropuerto



Alfaro Ramírez se reunió a puerta cerrada con empresarios de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), con quienes firmó una agenda de trabajo en caso de ganar la elección. Confirmó que tocaron temas como anticorrupción y la situación del aeropuerto. Detalló que el acuerdo fue cerrar filas para que se mejoren las condiciones de la terminal aérea para que ofrezca mejores alternativas para atraer inversiones y turismo



"Son los aeropuertos que más utilidad dejan en el país los que tiene el Grupo Aeroportuario del Pacífico, lo menos que podemos exigirle es un aeropuerto digno para Guadalajara", comentó.



Otros asuntos tratados fueron sus proyectos de infraestructura como la línea cuatro del tren eléctrico y planes de turismo para el centro histórico de Guadalajara.



Participará en debate de convocado por Coparmex



Además de participar en los tres debates que organice el Instituto Electoral del Estado, Enrique Alfaro confirmó que acudirá al debate convocado por organizaciones civiles y Coparmex.



Una veintena de organizaciones empresariales, sociales y universidades, integradas en la iniciativa Jalisco Suma, realizarán el próximo 23 de mayo, en instalaciones del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, un debate con los siete candidatos a la gubernatura. El contendiente emecista dijo que tiene contemplado ir a otro encuentro convocado por la Universidad de Guadalajara.

LS