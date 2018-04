Alfaro descarta apoyar posible alianza con el PRI

El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, descartó la posibilidad de que en la elección presidencial el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, pueda aliarse con el priista José Antonio Meade, para reducir la ventaja que dan las encuestas a Andrés Manuel López Obrador.



El aspirante emecista aseguró que no apoyaría alianzas con quienes han encabezado el gobierno de Enrique Peña Nieto y aseveró que con el PRI "ni a la esquina".



"Por ningún motivo, nosotros no creemos que se deba ganar ninguna elección dejando pedazos de dignidad en el camino, no puede construirse una agenda de entendimiento con quienes representan el sistema al que queremos transformar. Confío en que con quien hemos formado este frente y este proyecto de gobierno de coalición se puede dar la batalla, se puede actuar con congruencia y se puede ganar la elección presidencial", argumentó Alfaro.



Descartó que sumar fuerzas con el PRI sea la única alternativa para reducir la ventaja que dan las encuestas a López Obrador, dijo que el Frente puede remontar apretando el ritmo, contrastando las visiones de país y demostrando que Anaya es el candidato más preparado para gobernar.



Sobre los debates a la gubernatura, el aspirante reiteró que asistirá a los tres que organizará el Instituto Electoral y se manifestó a favor de replicar el formato del debate presidencial, para que sea más flexible y permita el contraste de ideas entre los contendientes.

LS