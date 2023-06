A partir de la publicación que demuestra el incremento en los homicidios, las desapariciones y los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el Estado, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le han llovido críticas.

En Twitter, @bugarineli dijo: “Alguien va a estar muy enojado. Lo que sí es muy cierto es la inseguridad, que está imparable”.

@DalaBlue señaló: “Desapariciones, balaceras, aumento en las rentas. Todo lo relacionado con un infierno en Jalisco”.

En Facebook, Quezada Rich acentuó: “Está más metido en el futbol que en gobernar”, mientras que Rosario Marino comentó: “Dice que no es su responsabilidad, que lo único que le compete es hacer peleas”.

Al respecto, la presidente de la organización Causa en Común, María Elena Morera, lamentó que las autoridades quieran hacer creer que existe una sensación de seguridad mostrando cifras de algunos delitos a la baja, pero en casos como las desapariciones están en aumento, como en Jalisco.

Exigen a autoridades hallen a Sandra Analí

Entre gritos de desesperación y coraje, más de un centenar de personas se manifestaron en avenida Ignacio L. Vallarta exigiendo la aparición con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, quien fue vista por última vez el día 29 de mayo en la misma vialidad frente a un supermercado, en la colonia Santa María del Pueblito, en el municipio de Zapopan, cuando se dirigía a su trabajo.

El punto de reunión fue el cruce de la calle Allende con la avenida Vallarta, sitio desde donde partió la protesta hasta la avenida Rafael Sanzio para ocupar los carriles centrales de ambas vialidades, colapsando el tránsito vehicular en la zona.

Agustín Ramírez, padre de Sandra Analí, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco intentó engañarlos el día de ayer, tras la primera manifestación por la desaparición de la joven, al pedirles que sofocaran la protesta porque tenían información del caso que compartirles.

“A mí me dicen ayer que me vaya con ellos, que me van a enseñar unos videos, y cuando llego no hay nada, no me enseñan nada, nos llevaron con engaños después de que nos agredieron”.

En la manifestación del día lunes, personal de la Secretaría de Seguridad agredió a los quejosos, quienes también se plantaron entre la avenida Vallarta y la calle Allende.

Entre empujones y jalones, uniformados reprimieron la protesta al exigir a los manifestantes liberar las vialidades. Agustín Ramírez fue retenido momentáneamente por la autoridad, para ser liberado minutos después.

En la marcha, más de 150 uniformados vigilaron la protesta, e incluso amenazaron a los manifestantes con tomar acciones en su contra debido a la ocupación de los carriles centrales de la avenida Vallarta.

Sin embargo, en cuestión de minutos, la manifestación avanzó de regreso al punto de partida por los carriles laterales de Vallarta.

Manifestantes reclamaron la inacción de la autoridad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Última localización fue lejos de su trabajo

Agustín Ramírez, padre de Sandra Analí Ramírez Hernández, reportada como desaparecida el pasado 29 de mayo tras no llegar a su trabajo en la colonia La Estancia, municipio de Zapopan, aseguró que, de acuerdo con datos otorgados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, la última ubicación de su hija se reportó en la calzada Lázaro Cárdenas, cerca de una concesionaria de autos, sitio que no era recurrente de visitar por Sandra.

En entrevista, comentó que, de acuerdo con la información presentada por personal de la FGE, se supo que la última ubicación que dio su teléfono fue en la calzada Lázaro Cárdenas, a unos metros de la avenida Niño Obrero, cuando su espacio de trabajo se ubica en la colonia La Estancia.

Señaló que la última persona en tener contacto con Sandra Analí fue su hermana, de quien se separó alrededor de las 8:30 horas frente a un supermercado en la avenida Vallarta, debido a que Analí iría a su trabajo y su hermana al centro de Guadalajara.

Relató que la jefa de Sandra le llamó para cuestionarlo sobre la ausencia de su hija a su jornada laboral, a lo que se movilizó a la FGE para presentar la denuncia por su desaparición.