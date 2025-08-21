A partir de las primeras indagatorias emprendidas por la Fiscalía de Jalisco en torno al asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de la banda Enigma Norteño, se ha establecido que el cantante "se había mudado a Jalisco hace menos de un año, por la inseguridad que se vive actualmente en Sinaloa".

Así lo dio a conocer este jueves el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos en rueda de prensa semanal de seguridad, quien refirió, el vocalista tenía poco viviendo en la entidad junto con su esposa y su hija, y había acudido a la pensión donde fue asesinado "para recibir algunos vehículos que se le habían enviado desde Sinaloa".

Señaló que el otro hombre asesinado en el lugar era compadre de Ernesto Barajas, quien además tenía participación administrativa dentro de Enigma Norteño. La mujer lesionada, reportada fuera de peligro tras el hecho, solo era trabajadora de la pensión donde ocurrió el doble homicidio, comentó el fiscal.

"Iba en camino también su esposa y su hermano, porque iban a recoger cuatro vehículos que le llegaron de Sinaloa. Fue cuando estaban pagando ya el servicio de la pensión cuando llegan los sujetos y atacan directamente al cantante, hablando de que fue directamente, porque es el que trae más impactos. El acompañante, que era su compadre, solo tenía un impacto, y la empleada, que les estaba cobrando en ese momento, resultó con una lesión en la pierna. La investigación que hemos hecho es que sí había recibido en otros estados de la República, pero aquí se habían venido a vivir por la inseguridad que hay en Sinaloa", afirmó González de los Santos.

En el sitio, afirmó, hay suficientes cámaras tanto del C5 como particulares, por lo que ya se analizan suficientes videograbaciones para determinar trayectos de llegada y huida por parte de los causantes —quienes habrían arribado y escapado en motocicletas—, a fin de dar con su paradero.

El vicefiscal Ejecutivo de Investigación Criminal señaló por su parte que, por el momento, no hay indicios de que su asesinato se relacione con la disputa que se vive en Sinaloa entre "La Mayiza" y "La Chapiza", sino que se podría tratar directamente con su labor como cantante "y por el tipo de música que interpretaba".

Complementó que eran cuatro los vehículos que recibiría, todos de gama media, y algunos tenían placas de Sinaloa, pero ninguno tenía reporte de robo. De igual forma los coches están ya asegurados para investigar su procedencia.

MV