La Comisaría de Seguridad de Guadalajara informó los resultados de distintos operativos y acciones realizadas del 11 al 17 de agosto. Elementos de las distintas dependencias lograron la detención de 16 personas en 12 colonias distintas del municipio.

En la Colonia Jardines del Bosque, elementos de la Policía de Guadalajara detuvieron a un sujeto que entró a robar una casa habitación ubicada en Planeta y Av. de los Arcos. El hombre fue asegurado por los oficiales luego de que saliera de dicho domicilio con un monitor y un morral con cerca de 85 pesos en monedas.

En Jardines de la Cruz, se realizó la detención de un hombre que ingresó a robar a una casa en Isla de las Palmas e Isla Madeira. Los oficiales lo vieron forcejear con el propietario del domicilio, por lo que lo aprehendieron en el acto. Al sujeto se le aseguró joyería valuada en 30 mil pesos, 12 botellas de licor, una bocina y herramienta de trabajo.

En la Colonia Las Huertas, se realizó la captura de tres sujetos que habrían robado con violencia una bodega de harina en el cruce de Rita Pérez de Moreno y Francisco de Ayza. Los detenidos habrían ingresado al negocio y amagado con armas de fuego a los trabajadores. El robo en proceso fue reportado, por lo que uniformados acudieron al sitio y alcanzaron a ver cuando los hombres intentaron huir, por lo que fueron detenidos. Se les aseguraron dos pistolas con cartuchos útiles, una de utilería, un cuchillo y el dinero sustraído del negocio.

Con el Operativo Americana, elementos lograron frustrar el robo de una bicicleta al detener a un hombre que le había arrebatado dicho medio de transporte a una mujer. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El novio de la mujer persiguió al ladrón y lo alcanzó en Av. Vallarta y Robles Gil, en donde fue asegurado por los uniformados.

En el Mercado de Abastos se detuvo a un hombre que cargaba un arma de fuego hechiza con un tiro útil. Fue asegurado en las avenidas Mandarina y Chicalote luego de arrojar dicha arma e intentar darse a la huida tras la presencia de oficiales uniformados.

A través del Operativo Puma se realizó la detención de varios sujetos portando armas de fuego:

En la colonia Cuauhtémoc , en el cruce de Teherán y Esmirna, oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas detuvieron a un hombre y le aseguraron una pistola con siete cartuchos útiles.

En la colonia Tetlán, elementos motorizados aprehendieron a dos hombres que circulaban en sentido contrario por la calle Dionisio Rodríguez. Les aseguraron una pistola con dos tiros útiles.

En la colonia Moderna, en el cruce de Av. Circunvalación Agustín Yáñez con la calle Roble, se detuvo a un sujeto que fumaba un cigarro de marihuana y tras la revisión se le aseguró una pistola modificada con un tiro útil.

En la colonia Analco, en el cruce de la Calzada Independencia con Guadalupe Victoria, elementos observaron a un sujeto que cargaba lo que aparentaba ser un cañón. Se le aseguró un rifle hechizo con un cartucho útil y fue detenido.

En la colonia San Eugenio, se detuvo a dos presuntos narcomenudistas con 31 bolsitas con aparente cristal, así como una pistola hechiza con un tiro útil. Se encontraban en el cruce de Av. José María Iglesias con Rancho El Recodo.

En la colonia La Penal, oficiales del Grupo Lobos detuvieron a un sujeto tras la denuncia de un intento de robo con violencia. Se le aseguró un arma de fuego hechiza con tres tiros útiles.

, oficiales del Grupo Lobos detuvieron a tras la denuncia de un intento de . Se le aseguró hechiza con tres tiros útiles. En la colonia Jardines de San Francisco, oficiales aprehendieron a un hombre con un arma con un cartucho útil.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal, así como incorporar su respectiva carpeta de investigación.

