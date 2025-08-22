Tras la lluvia registrada durante anoche y madrugada de este viernes 22 de agosto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se reportan inundaciones en diversos puntos.

De acuerdo con información difundida por la Policía Vial Jalisco a través de sus redes sociales, en el paso a desnivel de la Avenida Ávila Camacho y Avenida Américas, se tiene corte a la circulación por inundación.

Hasta el momento, también se tiene corte a la circulación en el paso a desnivel de la Avenida Belisario Domínguez y el Anillo Periférico, también en el retorno de la Avenida Mariano Otero y Anillo Periférico y el retorno de Anillo Periférico y 5 de Mayo.

Los oficiales de la Policía Vial mantienen presencia en el punto, por lo que piden a las y los conductores respetar las indicaciones de los oficiales o tomar vías alternas.

